В РПЦ не готовы делать далеко идущие выводы после признания Александрийской церковью ПЦУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ситуация с признанием патриархом Александрийским Феодором II Православной церкви Украины (ПЦУ) показывает, насколько обстоятельства украинского раскола были осложнены необдуманными действиями патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом в пятницу заявил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Я бы не стал делать далеко идущих выводов, что касается исходной ситуации. Я думаю, что все решения будут приняты на очередном заседании Священного синода, но понятно, что ситуация сложная, и она показывает, насколько ее можно осложнить неосторожными действиями, которые произвел патриарх Варфоломей на Украине. Безусловно, мы ожидаем суждение Священного синода по тому, что сегодня состоялось. Конечно, эта печальная новость делает невозможным поминовение Александрийского патриарха", - сказал Легойда.

Он отметил, что обмен мнениями с другими поместными церквами по украинскому вопросу продолжается. "С поместными церквами наши церковные дипломаты диалог осуществляют, здесь позиция известна", - добавил он.

Каноническая территория Александрийской церкви включает в себя страны Северной, Центральной и Южной Африки, в ней насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. По преданию, она была основана одним из четырех евангелистов апостолом Марком. Патриарх Феодор II возглавляет ее с 24 октября 2004 года.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.