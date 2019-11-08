Минюст до конца года завершит работу по отмене правовых актов СССР

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России до конца года завершит работу по отмене правовых актов СССР по поручению правительства РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минюста.

"До конца 2019 года планируется завершить работу по исполнению соответствующего поручения правительства РФ, что позволит признать не действующими на территории Российской Федерации либо утратившими силу правительственные акты СССР и ведомственные нормативные правовые акты РСФСР и СССР с 1 февраля 2020 года", - отметили в Минюсте.

На данный момент разработан проект постановления правительства "О признании утратившими силу актов Российской Федерации и РСФСР и их отдельных положений". "Перечень актов, которые согласно проекту постановления предлагается признать утратившими силу, подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан. При этом он не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, устанавливающих памятные даты и праздники", - пояснили в Минюсте. Предусматривается отмена актов, содержащих устаревшие нормы и имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике.

"Принятие проекта постановления позволит упорядочить и систематизировать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику", - считают в министерстве.

Поручение правительства

11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года в рамках системы "регуляторной гильотины". Сообщалось, что планируется отменить более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917 по 1991 годы. Как поясняли ранее в Минюсте, эти правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Также под "гильотину", согласно поручению Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.