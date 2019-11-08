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В УПЦ заявили, что признание патриархом Александрийским ПЦУ сделано под внешним влиянием

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент считает, что надо быть неверующим, чтобы добровольно поддерживать раскол

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Решение патриарха Александрийского Феодора II о признании Православной церкви Украины (ПЦУ) вызывает сожаление у верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), и совершенно очевидно, что оно принято под внешним давлением. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Чтобы священнослужитель добровольно поддержал раскол, нужен единственный фактор - чтобы этот человек был неверующий. В здравом уме священник, знающий библейское учение о церкви, а я уверен, что патриарх Феодор разбирается в православном богословии, и исповедующий святоотеческий символ веры во единую соборную и апостольскую церковь, не станет даже по благословению Константинопольского патриарха считать раскольников священниками и совершать с ними богослужение. Раз уж это произошло сегодня в Каире, очевидно, что на патриарха Феодора II было оказано сильнейшее давление извне. Почти год он не признавал так называемую ПЦУ, и только теперь озвучил такое, мягко говоря, странное решение, не обосновав его никакими церковными канонами", - уверен митрополит. Он напомнил, что до этого момента и патриарх Александрийский Феодор II, и его представители неоднократно в Киеве выражали свою поддержку исключительно блаженнейшему митрополиту Онуфрию как законному главе УПЦ. "То, что позиция патриарха Феодора так кардинально изменилась, свидетельствует о существовании внешних факторов далеко нецерковного характера, послуживших основой для принятия такого решения", - повторился представитель УПЦ.

Митрополит Климент добавил, что в целом решение патриарха Александрийского "вызывает абсолютное недоумение". "Если бы были какие-то предпосылки для признания так называемой ПЦУ, то Александрийский патриарх должен был бы это сделать еще зимой прошлого года, когда эта квазицерковная структура была создана, а не ждал бы столько времени. Своим решением он предал верующих УПЦ, которые видели в этом иерархе защитника церковных канонов, переданных нам от святых отцов", - пояснил он.

Комментируя тот факт, что патриарх Александрийский внес в диптих главу украинских раскольников Епифания, митрополит Климент отметил, что такое решение "само собой определяет отношение к тем людям, которые поступают подобным образом: согласно церковным канонам, человек, вступивший в богослужебное общение с раскольниками, сам становится раскольником, то есть, противопоставляет себя церкви". Поэтому, добавил он, произошедшее в Александрийской церкви - "это печальный факт, который вызвал глубокое сожаление у миллионов верующих".

ПЦУ и мировое православие

Ранее в пятницу так называемая Православная церковь Украины, созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских неканонических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви - одной из 15 общепризнанных поместных церквей. Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr проинформировало, что патриарх Александрий Феодор II в пятницу на литургии в каирском Храме архангелов впервые помянул главу ПЦУ Епифания в качестве предстоятеля автокефальной церкви, а также что Александрийский патриархат внес главу раскольнической церкви в диптих в качестве предстоятеля новой автокефальной церкви.

В ответ заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов заявил, что Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) примет необходимые постановления о взаимодействии с Александрийской церковью.

Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат - автокефальная поместная православная церковь, которая занимает второе место в диптихе православных церквей. По преданию она основана апостолом Марком, а с 1920-х годов ведет активную миссионерскую деятельность в тропической и экваториальной Африке.

Архиерейский собор Элладской православной церкви (ЭПЦ) 12 октября признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. Организация, созданная из двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Варфоломея. Оно стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом. Другие поместные православные церкви, до Элладской, не объявляли, что признают новую структуру канонической.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, зачитывая диптих с главами поместных церквей на литургии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 3 ноября в Москве. Прекращение поминовения предстоятеля Элладской церкви фактически стало прекращением евхаристического общения между церквями. Однако молитвенное общение с архиереями Элладской церкви, не признавшими раскол церкви на Украине, будет сохранено, согласно решению Священного синода РПЦ.

Раскол

Прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко, которое пришло к власти в результате событий на киевском "майдане" зимой 2014 года, активно придвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая бы не была связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, а именно признать действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь.

В октябре минувшего года Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих непризнанных мировым православием церковных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления томоса об автокефалии. В декабре в Киеве при непосредственном участии Порошенко и под эгидой Константинополя прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил создание новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины, которой Константинопольский патриарх в январе этого года предоставил томос.

Каноническая УПЦ сочла эти действия нелегитимными и объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

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