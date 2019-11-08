Симферополь - Москва. Как прошел первый день продаж билетов на поезда «Таврия»

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Очереди образовались в билетных кассах вокзалов Крыма и Севастополя после старта в пятницу утром продаж на поезда "Таврия", которые в конце декабря пойдут по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург. Время в пути займет от 33 до 43,5 часа в зависимости от маршрута, пассажиры будут передвигаться на комфортабельных поездах с высоким уровнем сервиса.
До 2014 года железнодорожное сообщение Крыма с Россией, Белоруссией и другими странами проходило через Украину. В сентябре 2015 года украинские радикалы заблокировали железнодорожную ветку в Армянск (Крым), сообщение было прервано, действовали только маршруты по полуострову. Возобновить его планируется в декабре после запуска железнодорожной части Крымского моста. Восьмого ноября стартовала продажа билетов.
Первые очереди
Впервые с 2014 года в зале продаж билетов на поезда дальнего следования железнодорожного вокзала Симферополя людно. Сайт оператора работает с перебоями в связи с большим количеством посетителей, поэтому крымчане идут в кассы.
Николай Иванович, житель Симферополя, пенсионер, говорит, что соскучился по путешествиям на поездах. "Раньше ездил частенько к родственникам в Подмосковье, ехали через украинскую границу, через Харьков, потом российскую, в пути вроде бы и не много по времени, около суток, но муторно это было: граница, таможня. Сейчас все будет легче, пусть и путь чуть дольше", - делится он.
Идут на железнодорожный вокзал семьями. Олеся пришла за билетами с сыном. "Ему пять лет исполнилось в августе, он поезда еще в глаза не видел. Пришли показать ему железнодорожный вокзал, станцию. Мы хотели узнать, пойдет ли поезд через Ростов-на-Дону, узнали, что идет. Хотим из Ростова проложить путь дальше и путешествовать по России на Новый год, это очень интересно", - поделилась девушка.
На полуострове давно ждут возобновления железнодорожного движения в остальные регионы России. Жительница Симферополя Татьяна уверена, что поездки будут комфортнее, чем в украинский период. "Ждем, конечно. Мы поезда еще не видели, но, судя по тому, что говорят, это будут повышенной комфортности поезда. Это очень хорошо. Мы уверены, что будет лучше. Пять лет мы были закрыты от железнодорожных поездок, соскучились. С нетерпением жду, когда сяду в вагон", - говорит будущий пассажир.
Всего, по последним данным, с начала продаж, стартовавших около 8:00 мск пятницы, продано около 3,6 тыс. билетов на поезда, идущие на полуостров и обратно.
Новые комфортные поезда
Накануне компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.
Время в пути из Севастополя в Санкт-Петербург - самый длинный маршрут - составит 43,5 часа. Из Симферополя в Москву - 33 часа. Поезда поедут по более длинному пути, чем пять лет назад: через Ростов-на-Дону, минуя Украину по Крымскому мосту. Как рассказал ТАСС первый замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги (КЖД) Михаил Куликов, раньше поезд до Москвы, следовавший через Украину, был в пути около 24 часов.
"А сейчас это будет 33 часа. Питерский [поезд] - 43 часа. Ненамного увеличение. Я думаю, это не повлияет на настроение пассажиров", - сказал Куликов.
Представитель КЖД отметил, что в сравнении с украинскими поездами в новых российских составах существенно повысится комфортность, в первую очередь это отразится на качестве обслуживания. Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс рассказал ТАСС, что условия в украинских железнодорожных составах в бытность полуострова в составе другой страны были не лучшими: грязные вагоны, мокрые простыни.
"[Поезд в Одессу] был прокуренный. Постели были влажные, никто их не менял. Грязные, неухоженные", - сказал Фикс, добавив, что поезда Симферополь - Киев и Симферополь - Гомель поначалу выделялись среди прочих, но позже уровень обслуживания в них тоже существенно снизился.
Сейчас, по его словам, из Симферополя в Москву будут ходить современные двухэтажные поезда. Также комфортабельные составы, но одноэтажные, будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург. "Безусловно, это новые технологии, новые возможности, совершенно новые поездки, новые маршруты. И будет здорово, мне так кажется", - сказал он.
Керчь перестанет быть "тупиком"
Город Керчь, который расположен в самой восточной части Крыма на берегу Керченского пролива, раньше был тупиком: там заканчивалась одна из железнодорожных веток, которые вели на полуостров. После появления Крымского моста Керчь стала "воротами" Крыма: это первый город, в который въезжают автомобилисты из других регионов России. А теперь будет и первым городом, который будет встречать пассажиров поездов, следующих на полуостров.
По словам зампредседателя Совета министров Крыма - постоянного представителя республики при президенте России Георгия Мурадова, Керчь перестанет быть "тупиком" и начнет выполнять функцию важного логистического центра.
"Я думаю, что будет возрастать значение Керчи как транспортного, узлового центра, который продолжит развиваться активно с введением в строй [железнодорожной части Крымского моста]. Теперь это не "украинский тупик", как это было в те прежние времена, а теперь это один из важнейших транзитных пунктов по пути дальше на Крымский полуостров", - сказал Мурадов.
По его словам, "на Украине уже задумываются о том, не пора ли восстановить транспортное сообщение, да еще и воспользоваться нашим мостом для передвижения на Кавказ". "Для людей это хорошие признаки. И момент введения в строй железнодорожного моста - один из индикаторов того, как поведет себя украинская власть", - добавил Мурадов.
Новые направления для Крыма
На первом этапе поезда будут курсировать по двум маршрутам, затем их будет больше.
"Направлений будет достаточно много - более десяти маршрутов. К нам в Крым смогут приезжать, и мы, крымчане, сможем ездить и в Краснодар, и в Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Кисловодск, даже из Мурманска и Воркуты смогут добираться. Казань, Архангельск, Челябинск, Пермь, Новосибирск - география обширная. Я уверена, что поток туристов в Крыму увеличится", - сказала член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди, которая в пятницу одной из первых приобрела билеты на вокзале в Симферополе.
Сенатор добавила, что теперь транспортное сообщение с полуостровом не зависит от капризов погоды. "Это не просто прекрасное путешествие, но это еще и воплощение нашей крымской мечты. Потому что все то, о чем мечтали крымчане, сбылось. Все то обещал нам президент. Это и красавец-аэропорт, который назван именем великого художника Ивана Константиновича Айвазовского. С высоты птичьего полета мы видим прекрасную трассу "Таврида", новые сады, виноградники. И сейчас - железная дорога", - поделилась сенатор.
Ждут роста турпотока и в Севастополе. "Мы получаем еще одну инфраструктурную связку Севастополя с материковой Россией, мы получаем возможность людям со всей страны заранее планировать свои маршруты на лето. Это долгожданное событие для города. По прогнозам мы понимаем, что пассажиропоток может составить в районе 400 тыс. пассажиров [в год]", - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после посещения железнодорожного вокзала.
Развожаев отметил также, что возможно внесение изменений в расписание движения в зависимости от потребностей пассажиров и спроса на билеты. "Мы будем в зависимости от того, как это будет происходить, выходить на руководство КЖД, чтобы можно было подстраивать расписание для того, чтобы это было еще более удобно, эффективно", - сказал он.
О Крымском мосте
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.