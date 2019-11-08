Симферополь - Москва. Как прошел первый день продаж билетов на поезда «Таврия»

Жители Крыма рассказали о планируемых путешествиях по России и выразили уверенность, что поездки будут комфортнее, чем в украинский период

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Очереди образовались в билетных кассах вокзалов Крыма и Севастополя после старта в пятницу утром продаж на поезда "Таврия", которые в конце декабря пойдут по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург. Время в пути займет от 33 до 43,5 часа в зависимости от маршрута, пассажиры будут передвигаться на комфортабельных поездах с высоким уровнем сервиса.

До 2014 года железнодорожное сообщение Крыма с Россией, Белоруссией и другими странами проходило через Украину. В сентябре 2015 года украинские радикалы заблокировали железнодорожную ветку в Армянск (Крым), сообщение было прервано, действовали только маршруты по полуострову. Возобновить его планируется в декабре после запуска железнодорожной части Крымского моста. Восьмого ноября стартовала продажа билетов. Первые очереди Впервые с 2014 года в зале продаж билетов на поезда дальнего следования железнодорожного вокзала Симферополя людно. Сайт оператора работает с перебоями в связи с большим количеством посетителей, поэтому крымчане идут в кассы.

Николай Иванович, житель Симферополя, пенсионер, говорит, что соскучился по путешествиям на поездах. "Раньше ездил частенько к родственникам в Подмосковье, ехали через украинскую границу, через Харьков, потом российскую, в пути вроде бы и не много по времени, около суток, но муторно это было: граница, таможня. Сейчас все будет легче, пусть и путь чуть дольше", - делится он. Идут на железнодорожный вокзал семьями. Олеся пришла за билетами с сыном. "Ему пять лет исполнилось в августе, он поезда еще в глаза не видел. Пришли показать ему железнодорожный вокзал, станцию. Мы хотели узнать, пойдет ли поезд через Ростов-на-Дону, узнали, что идет. Хотим из Ростова проложить путь дальше и путешествовать по России на Новый год, это очень интересно", - поделилась девушка. На полуострове давно ждут возобновления железнодорожного движения в остальные регионы России. Жительница Симферополя Татьяна уверена, что поездки будут комфортнее, чем в украинский период. "Ждем, конечно. Мы поезда еще не видели, но, судя по тому, что говорят, это будут повышенной комфортности поезда. Это очень хорошо. Мы уверены, что будет лучше. Пять лет мы были закрыты от железнодорожных поездок, соскучились. С нетерпением жду, когда сяду в вагон", - говорит будущий пассажир. Всего, по последним данным, с начала продаж, стартовавших около 8:00 мск пятницы, продано около 3,6 тыс. билетов на поезда, идущие на полуостров и обратно. Новые комфортные поезда Накануне компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

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