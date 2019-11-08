Игорь Верник попал в больницу с обострением остеохондроза

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Игорь Верник был доставлен в пятницу в больницу с обострением остеохондроза, но госпитализация ему не понадобилась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ им. Чехова, где работает актер.

"Обострение остеохондроза. Его (Верника - прим. ТАСС) отвезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, сказали, что показаний к госпитализации нет и отпустили домой. Сейчас он едет домой", - сообщили в пресс-службе театра. 8 ноября Верник должен был играть в спектакле "№13D", но тот был отменен.

"К сожалению, 8 ноября по техническим причинам не смог состояться спектакль "№13D", - говорится на сайте МХТ. - Он переносится на 31 января 2020. Билеты действительны".

Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. Тарханова). В 1986 году был принят в труппу МХАТ им. А. П. Чехова. Играл в спектаклях в постановке Анатолия Эфроса, Олега Ефремова, Романа Виктюка, Адольфа Шапиро, Тадаси Судзуки, Евгения Писарева, Константина Богомолова. В 2014 году в составе творческой группы спектакля Владимира Машкова "№ 13D" был удостоен премии Олега Табакова. В том же году за роль Ричарда Уилли из этого спектакля награжден театральной премией газеты "Московский комсомолец". Лауреат премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" (фестиваль "Черешневый лес", 2017) - за роль Дракона в спектакле МХТ "Дракон" в постановке Константина Богомолова. Работает на телевидении и радио, много снимается в кино. Является соучредителем Фонда поддержки деятелей искусства "Артист".