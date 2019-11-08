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Минпросвещения предложило переработать тесты по русскому языку для иностранцев

Организации, проводящие тесты, действуют подчас обособленно из-за отсутствия единой методической базы, заявила замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Светлана Феоктистова

ВЛАДИМИР, 8 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка при Минпросвещения РФ приступила к разработке предложений по совершенствованию государственного тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ). Об этом ТАСС в пятницу сообщила замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Светлана Феоктистова в ходе рабочей поездки во Владимир.

8 ноября во Владимирском государственном университете прошел межрегиональный форум по популяризации русского языка и социокультурной адаптации иностранных студентов "Думай и говори".

"Сейчас система ТРКИ, российский аналог международной системы оценки знаний английского языка IELTS, созданная в конце 90-х годов, работает достаточно эффективно. Интерес иностранных граждан к нему растет, особенно в тех странах, в которых сертификат ТРКИ признается официально. Но учебно-методическая и организационная база в значительной степени разрознена. Речь идет об актуализации нормативно-правовой базы, определяющей процедурные вопросы, требования, предъявляемые к уровню владения русским языком как иностранным, лексическому минимуму по каждому из этих уровней", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, организации, проводящие тесты, действуют подчас обособленно из-за отсутствия единой методической базы. Кроме того, продвижение тестов за рубежом осложняется отсутствием единого узнаваемого во всем мире бренда. Сейчас вопрос о совершенствовании системы тестирования прорабатывается совместно с Минобрнауки РФ, вузами и экспертным сообществом. Актуализация системы займет несколько лет. Как ожидается, уже в 2020 году будут сформированы предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

"Одной из задач этой работы станет создание и популяризация бренда ТРКИ. Система должна быть понятной и узнаваемой, и мы надеемся повысить таким образом интерес к изучению русского языка за рубежом", - добавила Феоктистова.

ТРКИ является международным экзаменом по определению уровня владения русским языком и выявляет знания по шести уровням - от элементарного до четвертого сертификационного. Как правило, тесты сдают иностранцы при получении гражданства, работы, поступлении в образовательные учреждения. Тест по каждому уровню включает проверку лексики и грамматики, навыков чтения, аудирования, письма и разговорной речи. Успешным считается тест, в котором пройдено не менее 66% заданий.

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