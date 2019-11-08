Петербуржца, госпитализированного на Кипре с опухолью мозга, доставили домой спецбортом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Жителя Санкт-Петербурга, который попал в больницу во время отдыха на Кипре из-за обнаружившейся опухоли мозга, доставили бортом санавиации на родину. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Пациента доставили бортом санавиации в Санкт-Петербург, состояние оценивается как средней степени тяжести. Дальнейшее лечение будет проходить в НИИ им. Джанелидзе", - рассказала собеседница агентства.

Как пояснила ТАСС супруга мужчины Мария Короткова, ее мужу 37 лет, ему стало плохо во время отдыха на Кипре 23 сентября. Местные медики диагностировали опухоль мозга, о которой ранее мужчина не знал. Пока не известно, доброкачественное или злокачественное это новообразование.

"У него был припадок, после него медицинский сон. Он в сознании, но не может говорить и двигаться",- добавила Короткова. Страховая компания не признала случай страховым.