Родители погибшей в Турции девочки из России отправятся на прием к Бастрыкину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Родители российской девочки, которая погибла в августе этого года после инцидента на отдыхе в бассейне отеля в Турции, намерены встретиться в субботу с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" отец погибшей девочки Андрис Лейкуцис.

Ранее родители девочки заявляли, что надеются попасть на прием Бастрыкина, чтобы попросить о передаче расследования уголовного дела, возбужденного после смерти их ребенка, в центральный аппарат СК РФ. На данный момент материалы дела находятся в производстве следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Завтра мы приглашены на прием к господину Бастрыкину", - написал Лейкуцис.

12-летнюю россиянку Алису Адамову 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля города Бодрум, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. После этого для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи. 28 августа отец девочки сообщил, что Алиса умерла в больнице.

По факту инцидента следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Председатель СК Александр Бастрыкин изначально поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Расследование также начало Центральное управление полиции города Бодрум, кроме того, республиканская прокуратура Бодрума возбудила дело по данному факту. За ходом расследования следит посольство России в Турции.