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Задержан преступник, сбежавший из колонии в Башкирии

Осужденного неоднократно судили за кражу и насильственные действия сексуального характера

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Преступник, сбежавший из колонии-поселения в городе Мелеузе в Башкирии, задержан. Об этом ТАСС в субботу сообщили в республиканском УФСИН.

"Сотрудники УФСИН России по Республике Башкортостан задержали сбежавшего из колонии-поселения Игоря Шолухова", - сказал собеседник агентства.

Он сбежал из колонии утром 6 ноября. Осужденный был неоднократно судим за кражу и насильственные действия сексуального характера. Он был приговорен к 6,5 года лишения свободы. В колонии провел 4,5 года.

Осужденный был задержан в субботу в Кировском районе Уфы сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН.

Теги
РоссияБашкортостан
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