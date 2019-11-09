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Глава МВД поздравил своих коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел

Владимир Колокольцев призвал всех сотрудников МВД и дальше наращивать усилия в борьбе с преступностью, в частности, с экстремизмом и коррупцией

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил своих коллег с отмечаемым в воскресенье Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Текст поздравления опубликован на сайте ведомства.

"Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности, - отметил министр. - Успешно выполнены задачи по охране общественного порядка в период проведения выборов, крупных международных спортивных мероприятий. Обеспечивается контроль над оперативной обстановкой во всех регионах страны".

По словам Колокольцева, сотрудникам МВД "важно и впредь наращивать усилия, сохранять наступательность в борьбе с преступностью". В числе приоритетов глава МВД назвал противодействие экстремизму, криминальным угрозам в киберпространстве, коррупционным проявлениям, нелегальному обороту наркотических средств, незаконной миграции. "Эффективность работы по этим и другим направлениям зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого сотрудника полиции", - подчеркивается в тексте поздравления.

Колокольцев отдал дань памяти "погибшим товарищам, которые проявили отвагу и силу духа, до конца остались верными профессиональному долгу", а также выразил слова особой признательности ветеранам органов МВД. "Славные традиции, заложенные предшественниками, сохраняет и приумножает нынешнее поколение защитников правопорядка", - подчеркнул глава ведомства.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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