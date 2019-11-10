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Медведев поздравил заслуженного работника культуры Михаила Ненашева с 90-летием

Премьер отметил роль Ненашева для "целого поколения талантливых журналистов, которые стояли у истоков создания средств массовой информации новой России"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил заслуженного работника культуры России Михаила Ненашева с 90-летием, отметив его журналистский и педагогический таланты. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Где бы вам ни доводилось работать - главным редактором газеты "Советская Россия", руководителем издательства "Русская книга" или на высоких государственных постах в эпоху перемен, - вы всегда проявляли себя как человек, который мыслит масштабно, имеет твердую позицию и способен воплощать в жизнь самые смелые проекты и решения", - подчеркнул Медведев.

Он отметил роль Ненашева для "целого поколения талантливых журналистов, которые стояли у истоков создания средств массовой информации новой России". "Важно, что сегодня вы делитесь своими знаниями и опытом со студентами Московского политехнического университета, помогаете им обрести уверенность в своих силах и сделать первые шаги в профессии", - говорится в телеграмме.

Ненашев родился 10 ноября 1929 года, в 80-90 годах был главным редактором газеты "Советская Россия", руководил Госкомиздатом, Гостелерадио, Госкомитетом по печати, с 1994 года - директор, затем президент издательства "Русская книга". Заслуженный работник культуры РФ (1998), лауреат премии правительства 2016 года в области СМИ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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