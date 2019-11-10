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Феодор II намерен продолжать диалог с РПЦ после признания Православной церкви Украины

В ближайшее время предстоятель Александрийской церкви намерен связаться с представителями РПЦ

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес ее главу Епифания в диптих в качестве предстоятеля новой автокефальной церкви. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в патриархате Александрийской православной церкви, которая является одной из 15 общепризнанных поместных церквей.

"Да, теперь Епифаний упоминается в диптихах, это правда, - подтвердил собеседник агентства. - Это означает, что отныне мы признаем ПЦУ и ее предстоятеля. Однако патриарх Феодор II намерен продолжать диалог с Русской православной церковью (РПЦ)". По информации патриархии, "в скором времени предстоятель Александрийской церкви намерен связаться с представителями РПЦ и обсудить с ними этот вопрос".

Александрийская православная церковь - автокефальная поместная православная церковь, которая занимает второе место в диптихе православных церквей. По преданию, она основана апостолом Марком, с 1920-х годов ведет активную миссионерскую деятельность в тропической и экваториальной Африке. Патриарх Феодор II возглавляет ее с 24 октября 2004 года.

В пятницу, 8 ноября, во время патриаршей божественной литургии в святом Храме архангелов в Каире Феодор II впервые помянул митрополита Киевского Епифания в качестве предстоятеля автокефальной церкви.

Неканоническая ПЦУ

Прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко активно придвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая бы не была связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, а именно признать действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В октябре минувшего года Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих двух непризнанных мировым православием церковных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления томоса об автокефалии.

В декабре в Киеве при непосредственном участии Порошенко и под эгидой Константинополя прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил создание новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины, которой Константинопольский патриарх в январе этого года предоставил томос. Это стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

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