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Писатели и журналисты опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова

Обращение подписали около 70 человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Писатели, переводчики, поэты и журналисты - члены ассоциации "Свободное слово", выступили с открытым письмом в защиту профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который опубликовал негативные оценки в адрес россиян и русского языка. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте организации.

"Нас беспокоят репутационные потери, которые несет сегодня "Высшая школа экономики" из-за решения комиссии Ученого совета по академической этике. Но еще большее беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы - покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться - станут повсеместными в наших современных политических реалиях", - говорится в тексте.

Среди подписавших обращение - порядка 70 человек - членов ассоциации "Свободное слово", которая ведет мониторинг ситуации со свободой слова в России, собирает и анализирует информацию об ограничениях и нарушениях прав на литературное и журналистское творчество. Среди них: писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Денис Драгунский, журналисты Кристина Горелик и Сергей Пархоменко, поэты, переводчики и публицисты. Они сравнили происходящее вокруг Гусейнова с политическими судебными процессами 1920-30-х годов против советской интеллигенции.

Авторы письма также выразили надежду на то, что ученые сохранят право на публичные высказывания. "И, если флагманы отечественного образования и науки - главные вузы страны - будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, - наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего", - добавляется в тексте.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов упрекнул профессора в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети, а комиссия вуза рекомендовала профессору публично извиниться за свои высказывания. В университете также отметили, что высказывания Гусейнова являются его частным мнением и не отражают позицию вуза.

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