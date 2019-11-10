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Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы Валентин Монье

По словам актрисы, инцидент произошел в 1975 году

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Режиссер Роман Полански отвергает обвинения в изнасиловании французской актрисы и фотографа Валентин Монье. Об этом в воскресенье заявил адвокат режиссера Эрве Темим.

"Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение", - цитирует Темима AFP. "Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний", - добавил адвокат.

8 ноября Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в изнасиловании, которое, по ее утверждению, было совершено в 1975 году. Монье заявила, что это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где находился и режиссер. Друзья познакомили ее с Полански, а на следующий день, когда они оказались вдвоем на подъемнике, он, по словам Монье, спросил ее о готовности к физической близости. Монье, которой на тот момент было 18 лет, ответила отказом, но продолжила кататься в компании Полански. Вечером того же дня она отправилась с ним в ресторан, после чего они вместе вернулись в шале, которое снимали компанией, где Полански якобы и надругался над ней.

Свое желание заявить об этом спустя 44 года Монье пояснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера "Офицер и шпион" (J'accuse, 2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции - деле Дрейфуса. Она отметила, что подать заявление в полицию об изнасиловании на следующий же день (как ей якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после тех событий) ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики. Полански - обладатель нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда "За вклад в мировой кинематограф", присужденная еще в 2009 году.

Теги
ФранцияПольшаПолански, Роман
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