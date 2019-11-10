Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

СПЧ обеспокоен возможностью появления в России новых "китовых тюрем"

В СПЧ заявили, что "формально полузаконный вылов и продажа косаток могут быть продолжены"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рады завершению операции по выпуску белух и косаток, содержавшихся в неволе в бухте Средней в Приморье, в естественную среду обитания, но обеспокоены возможностью появления новых "китовых тюрем". Об этом сообщается в воскресенье на сайте СПЧ.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

В воскресенье в бухте Успения специалисты одновременно с двух судов выпустили в естественную среду последнюю группу белух.

"Мы рады тому, что животные наконец-то оказались на свободе. Но, к сожалению, в отношении недопущения повторения подобного пока нет уверенности. Формально полузаконный вылов и продажа косаток может быть продолжен. Системно ситуация пока не изменена, и нужно добиваться изменений в законодательстве", - приводятся в сообщении слова председателя постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергея Цыпленкова.

СПЧ с декабря 2018 года призывал принять срочные меры по спасению животных, сохранить им жизнь и здоровье. "В Совет поступали многочисленные жалобы граждан, обеспокоенных судьбой косаток и белух, а для разрешения этого вопроса была создана специальная правительственная комиссия, в которую члены СПЧ настоятельно просили включить гражданских активистов и представителей независимых общественных организаций", - говорится в сообщении.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания, в воскресенье, 10 ноября, операция по перевозке завершилась.

Теги
РоссияСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Реклама на ТАСС
Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Адвоката Хасавова экстренно доставили в больницу СИЗО "Матросская тишина"
Дагиру Хасавову требуется операция из-за обнаруженной у него пупочной грыжи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС