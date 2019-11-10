СПЧ обеспокоен возможностью появления в России новых "китовых тюрем"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рады завершению операции по выпуску белух и косаток, содержавшихся в неволе в бухте Средней в Приморье, в естественную среду обитания, но обеспокоены возможностью появления новых "китовых тюрем". Об этом сообщается в воскресенье на сайте СПЧ.

В воскресенье в бухте Успения специалисты одновременно с двух судов выпустили в естественную среду последнюю группу белух.

"Мы рады тому, что животные наконец-то оказались на свободе. Но, к сожалению, в отношении недопущения повторения подобного пока нет уверенности. Формально полузаконный вылов и продажа косаток может быть продолжен. Системно ситуация пока не изменена, и нужно добиваться изменений в законодательстве", - приводятся в сообщении слова председателя постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергея Цыпленкова.

СПЧ с декабря 2018 года призывал принять срочные меры по спасению животных, сохранить им жизнь и здоровье. "В Совет поступали многочисленные жалобы граждан, обеспокоенных судьбой косаток и белух, а для разрешения этого вопроса была создана специальная правительственная комиссия, в которую члены СПЧ настоятельно просили включить гражданских активистов и представителей независимых общественных организаций", - говорится в сообщении.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания, в воскресенье, 10 ноября, операция по перевозке завершилась.