Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Сегодня органы внутренних дел, каждый сотрудник должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. Ваш долг - жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России", - сказал глава государства.

Он также отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка, а также при обеспечении безопасности на дорогах. "В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно. Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства", - сказал президент РФ.

"В поле особого внимания следует держать и ситуацию с миграцией, выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов", - добавил Путин.

Он поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу. "Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь трудной и ответственной службе, кто защищает права и безопасность наших граждан, стоит на страже государства, общественного порядка и законности, и, невзирая на риск, готов оперативно выполнить самую трудную задачу", - заметил Путин. По словам президента, в этом году около 500 сотрудников органов внутренних дел были удостоены государственных наград, среди них есть и те, кто до конца остался верен долгу, не отступился и погиб, сражаясь за Россию и ее народ. "Они всегда будут с нами в одном строю, живым примером доблести, мужества, верности присяге", - подчеркнул президент, добавив, что именно такие надежные, смелые люди с сильным характером и нравственным стержнем определяют облик органов внутренних дел.

Путин отметил, что традиции правоохранительных органов берут свои истоки с давних времен и передаются из поколения в поколение. "И потому самые теплые слова благодарности - дорогим ветеранам, в том числе прошедшим Великую Отечественную войну. Мы гордимся вами и равняемся на вас", - сказал президент. Он также выразил уверенность, что ключевым принципом работы для сотрудников правоохранительных органов было и будет уважение к человеку, его правам, обязанностям и свободам, а также "готовность по первому зову прийти на помощь, защитить тех, кто столкнулся с произволом и насилием, пресечь любую попытку нарушить закон".