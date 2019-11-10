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Адвокат Буркова заявил, что россиянин может быть выдан в США в любой момент

Михаил Ирони отметил, что об итогах рассмотрения Высшим судом справедливости Израиля прошения своего подзащитного узнал из СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянин Алексей Бурков может быть экстрадирован в США "в любой момент". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС его адвокат Михаил Ирони после того, как Высший суд справедливости Израиля отклонил просьбу россиянина не выдавать его американским властям.

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"Теперь экстрадиция Буркова может быть осуществлена в любой момент - сегодня, завтра, послезавтра, - так как американские маршалы (представители Минюста США - прим. ТАСС) уже две недели здесь (в Израиле - прим. ТАСС)", - сказал он. По словам Ирони, решение о выдаче Буркова "окончательное, больше ничего изменить в отношении его экстрадиции в США нельзя". Адвокат россиянина отметил, что об итогах рассмотрения Высшим судом справедливости Израиля прошения Буркова "узнал из СМИ", "а самого решения [суда] пока еще даже не видел".

Как сообщило в воскресенье израильское государственное радио Kan, Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США и оставил в силе подписанный 30 октября министром юстиции Израиля Амиром Оханой ордер на его выдачу Соединенным Штатам.

Теги
СШАРоссияИзраиль
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