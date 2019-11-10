Дни Санкт-Петербурга пройдут в семи городах Израиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сразу семь городов Израиля примут у себя мероприятия Дней Санкт-Петербурга, которые откроются в понедельник и пройдут по 15 ноября. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по внешним связям, центральным событием программы станет церемония закладки в Иерусалиме первого камня в основание памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

"Впервые мероприятия пройдут сразу в семи городах: Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Ашкелоне, Ришон ле-Ционе и Нетании, и продлятся пять дней. Для участия в мероприятиях Израиль посетит делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Владимиром Княгининым", - сказали в пресс-службе.

Церемония закладки первого камня в основание памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" состоится 12 ноября в парке "Сакер". Ожидается, что в церемонии примут участие посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, мэр Иерусалима Моше Лион, министр по делам Иерусалима, наследия и экологии Зеэв Элькин, бизнесмены и филантропы Михаил Мирилашвили и Виктор Вексельберг, которые являются спонсорами установки памятника, председатель Союза ветеранов Второй мировой войны в Израиле Авраам Гринзайд и многие другие.

"Трагедия блокадного Ленинграда и те испытания, которые выпали городу и его жителям, созвучна трагедии Холокоста. И поэтому монумент "Свеча памяти" символически отразит обе эти темы. На стеле с обеих сторон будут размещены отлитые в бронзе элементы: символ Ленинграда - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, которые обстреливали город, и символ Холокоста - звезда Давида с менорой в центре, опутанные колючей проволокой, символизирующей концлагеря", - приводят в пресс-службе слова председателя комитета Евгения Григорьева.

Открытие памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме запланировано на январь 2020 года, ожидается участие президента Российской Федерации Владимира Путина и руководства Израиля.

Деловая и культурная программы

В рамках деловой части программы Дней Санкт-Петербурга будет организован бизнес-форум "Санкт-Петербург - Израиль" в Тель-Авиве, пройдут встречи по вопросам сотрудничества между специалистами в сфере транспорта, здравоохранения, высшей школы и социальной политики.

В рамках официальных переговоров с руководством Хайфы, Нетании, Ашдода, Ашкелона и Ришон ле-Циона петербургская делегация планирует обсудить установление прямых контактов между организациями и учреждениями городов, в том числе школами, больницами, учреждениями культуры и другими. Кроме того, 12 ноября в "Сергиевском подворье" в Иерусалиме пройдет Петербургский вечер, в рамках которого состоятся встреча с проживающими в Израиле ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, а также открытие тематической фотовыставки, посвященной блокаде Ленинграда, и презентация антологии "Свеча Памяти" с воспоминаниями российских соотечественников о пережитых годах блокады и Холокосте.

В рамках культурной части программы будет дана серия концертов "Виват, Санкт-Петербург". Праздничные выступления с участием коллектива Санкт-Петербургского государственного театра песни и танца "Морошка" состоятся в Нетании, в Ришон ле-Ционе, Хайфе, Ашкелоне и Ашдоде.