Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 1,8 тыс. деревьев высадят у станций метро, МЦД и промышленных предприятий в Москве

Глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков добавил, что наибольшее количество деревьев высадят в Юго-Восточном округе столицы - более 800 саженцев различных пород

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почти 1, 8 тыс. деревьев и 8,2 тыс. кустарников высадят в 2019 году около станций столичного метро, МЦД и промышленных предприятий. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков.

"В 2019 году в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к новым станциям метро, МЦД, к промышленным предприятиям столицы, спортивным школам, а также по линии новых автобусных маршрутов в ТиНАО планируется высадить почти 1,8 тыс. деревьев и 8,2 тыс. кустарников. На данный момент около 50% деревьев и кустарников уже высажено", - сказал он.

Бирюков добавил, что наибольшее количество деревьев высадят в Юго-Восточном округе столицы - более 800 саженцев различных пород, в ЮВАО высадят еще порядка 1,6 тыс. кустарников - это дерен, бересклет, лещина, спирея, кизильник и калина. Больше всего кустарников запланировано высадить в Северо-Восточном округе столицы: спиреи, сирень, пузыреплодник, боярышник, барбарис Тунберга, дерен, кирга Ламарка, чубушник - порядка 3,5 тыс. кустарников расцветут там будущей весной.

"Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цвета листьев в разные времена года", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция изъяла более 26 тыс. сильнодействующих лекарств в одной из аптек Сочи
Они продавались в аптеке незаконно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС