Около 1,8 тыс. деревьев высадят у станций метро, МЦД и промышленных предприятий в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почти 1, 8 тыс. деревьев и 8,2 тыс. кустарников высадят в 2019 году около станций столичного метро, МЦД и промышленных предприятий. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков.

"В 2019 году в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к новым станциям метро, МЦД, к промышленным предприятиям столицы, спортивным школам, а также по линии новых автобусных маршрутов в ТиНАО планируется высадить почти 1,8 тыс. деревьев и 8,2 тыс. кустарников. На данный момент около 50% деревьев и кустарников уже высажено", - сказал он.

Бирюков добавил, что наибольшее количество деревьев высадят в Юго-Восточном округе столицы - более 800 саженцев различных пород, в ЮВАО высадят еще порядка 1,6 тыс. кустарников - это дерен, бересклет, лещина, спирея, кизильник и калина. Больше всего кустарников запланировано высадить в Северо-Восточном округе столицы: спиреи, сирень, пузыреплодник, боярышник, барбарис Тунберга, дерен, кирга Ламарка, чубушник - порядка 3,5 тыс. кустарников расцветут там будущей весной.

"Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цвета листьев в разные времена года", - отметил глава комплекса городского хозяйства.