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Песков не исключил, что в Кремле могут перепроверить имущество семьи прокурора Москвы

Случаев, когда проверяющие допускали ошибку, не было, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В отношении имущества семьи прокурора Москвы Дениса Попова может быть проведена повторная проверка, если появится такая необходимость. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что супруга прокурора якобы приобрела недвижимость в Черногории, которая не была отражена в декларации Попова.

"Если они [соответствующие подразделения Кремля] посчитают необходимым это сделать", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли быть проведена новая проверка.

По его словам, случаев, когда проверяющие допускали ошибку и не могли обнаружить имущество, которые чиновники скрыли от декларирования, не было. Песков подчеркнул, что вся эта деятельность регламентирована и претензий по этому направлению не возникало.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил о том, что супруга Попова якобы приобрела недвижимость в Черногории, которая никак не отражена в декларации прокурора. На вопрос о том, проводилась ли проверка перечня имущества Попова перед его назначением, Песков ответил утвердительно. "Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, - подчеркнул Песков. - Сам факт назначения говорит о том, что никаких нарушений соответствующего законодательства не найдено".

В начале сентября Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Путин назначил Попова прокурором Москвы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧерногорияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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