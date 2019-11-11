Лысаков: проект о "залоге за пьяную езду" надо принимать еще до новой редакции КоАП

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что законопроект о введении так называемого залога за управление автомобилем в нетрезвом состоянии следует принять как можно скорее, еще до принятия нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

"Прежде всего нам, конечно, необходимо принять закон о залоге за пьяную езду. Его готовило Министерство юстиции, - сказал Лысаков в понедельник на пресс-конференции. - Мы уже почти приняли этот закон, но решили все-таки подстраховаться по поводу того, как будут деньги циркулировать". "Нам надо этот закон принимать даже до принятия новой редакции КоАП", - добавил депутат, сообщив, что он уже обсуждал эту тему с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

По словам Лысакова, законопроект направлен на то, чтобы решить проблему неуплаты штрафов теми, кого задержали пьяными за рулем. "У нас водители, которые наказаны за пьяную езду, должны платить по закону штраф 30 тыс., их лишают права управления [автомобилем] на полтора-два года решением суда", - напомнил Лысаков, отметив, что "из всех наказанных платят штраф не более 30%".

"Законопроект предлагает при задержании транспортного средства и при возбуждении административного производства по факту пьяного управления возвращать машину хоть в этот же день, но только за сумму, равную сумме штрафа", - пояснил парламентарий. Иными словами, виновник вносит залог за свою машину, одновременно с этим административное дело рассматривается судом. "Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги возвращаются с этого депозита. Если тебя признают виновным и лишают права управления, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет", - добавил Лысаков.

Концепция нового КоАП 1 июня была внесена Министерством юстиции РФ в правительство по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Работа над ней продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. 5 июня на совещании у премьер-министра представленная концепция была в целом одобрена. По словам Лысакова, проект нового Кодекса может быть внесен в Госдуму в марте 2020 года.