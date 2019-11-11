Медики на Кубани, где массово отравились школьники, осмотрели более 4 тыс. детей

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Медики в Кропоткине, где произошло массовое отравление школьников, осмотрели более 4 тыс. учащихся, чтобы на ранних стадиях выявить возможное заболевание. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования региона Андрей Цветков.

"В образовательных организациях работает утренние фильтры, когда всех детей приходят осматривать медицинские работники. В эти дни бригады медицинских работников Кавказского района осмотрено более 4 тыс. детей, как раз для того, чтобы, если появятся еще симптомы заболевания, чтобы на ранней стадии их выявить", - сказал Цветков.

Он добавил, что во всех образовательных учреждениях Кропоткина после случившегося проводится дезинфекции помещений.

В воскресенье краевой Минздрав сообщил, что дети разных возрастов стали массово поступать в инфекционное отделение больницы Кропоткина. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, региональная прокуратура проводит проверку.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обращались 65 человек. В краевом Минздраве ТАСС сообщили, что на данный момент выписаны 29 человек, 28 детей остаются в больнице.

В пресс-службе администрации Кавказского района Кубани ТАСС уточнили, что 19 пациентов находятся в городской больнице Кропоткина и еще девять - в центральной районной больнице Кавказского района.