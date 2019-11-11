Сноуден считает, что находится в ссылке и никогда не сможет вернуться в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, считает, что находится в ссылке и никогда не сможет вернуться в США. Об этом он заявил в интервью сетевому ресурсу Axios, выдержка из которого была размещена в понедельник в Twitter .

"Для меня сказать правду означало оставить всю жизнь в прошлом, - заявил он. - Это означает, что я никогда не смогу вернуться домой". "Сегодня я все еще живу в ссылке, где я нахожусь вот уже шесть лет, - продолжил Сноуден. - Это лишь немного отличается по срокам от тех восьми лет, которые я проработал на правительство, на разведку".

По словам Сноудена, ему "трудно было решиться" на то, чтобы раскрыть секреты американских спецслужб. "Я был госслужащим, работал на ЦРУ, работал под прикрытием из американских посольств, жил в квартирах, оплаченных правительством, стал подрядчиком для компаний, работавших с Агентством национальной безопасности, - сказал он. - Они платили мне за то, что я ездил в другие страны, например, в Японию. В итоге я оказался на Гавайях, где жил с женщиной, которую любил, моим партнером на протяжении многих лет, и получал большие деньги за сравнительно небольшой объем работы - за шпионаж за вами".

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.