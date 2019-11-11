АСИ начало предварительный отбор в программу "100 городских лидеров"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало принимать заявки на участие в программе по развитию городских сообществ "100 городских лидеров". Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба АСИ.

"АСИ открыло предварительный отбор участников в программу акселерации городских инициатив "100 городских лидеров". Заявки принимаются до 20 декабря 2019 года на краудплатформе 100gorodov.ru", - говорится в сообщении.

Кандидаты могут представить свой проект в одной из трех категорий. В категории "Исторический город" будут представлены проекты, направленные на оживление территории исторической застройки городов, вовлечение заброшенных зданий в городское пространство, развитие культурно-исторического наследия. Категория "Умный город" объединит проекты, направленные на разработку цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов. В категории "Дети в городе" представлены проекты, посвященные комфорту и безопасности нахождения детей на городских территориях.

"Проектные заявки, за которые проголосует более 1000 человек, получат дополнительный балл при оценке заявки на основном конкурсном отборе, а также помощь ведущих экспертов по улучшению и доработке заявки", - уточняет пресс-служба.

Критериями оценки проектов станут актуальность для города, поддержка местным сообществом, реалистичный бюджет и опыт проектной деятельности у команд, подавших заявки на участие в акселераторе. Основной конкурсный отбор пройдет с 15 января по 16 февраля 2020 года.

"100 городских лидеров" - программа Центра городских компетенций АСИ и госкорпорации "Росатом". Цель программы - развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.