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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: почти 70% россиян беспокоятся о росте социальной несправедливости

Также россияне переживают о риске возможного снижения дохода, отказе в бесплатной медицинской помощи, подорожании привычных товаров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных граждан РФ волнуются о росте социальной несправедливости, при этом менее всего россияне боятся международных конфликтов с участием России (20%). Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Первую строчку "карты страхов" занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми - беспокойство на этот счет высказало 68% опрошенных. Чаще тревогу по этому поводу испытывают наши соотечественники старших поколений в возрасте 35-44 лет (69%), 45-59 лет (72%) и от 60 лет (71%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Россияне также переживают о риске возможного снижения дохода (63%), отказе или возможности отказа в бесплатной медицинской помощи (58%), подорожании привычных товаров (58%). Реже респондентов волнует потеря работы (35%), разгул преступности (36%) и беспорядки внутри страны (39%). Менее всего граждане России беспокоятся об обострении конфликтов России с другими странами и начале военных действий (20%).

"Динамика изменения тревожных настроений россиян скорее положительная: после пика роста страхов в теплые месяцы - май, июнь, июль и август - в зависимости от того или иного потенциального риска наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам", - отметили авторы опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября среди 1,8 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Опросы общественного мнения
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