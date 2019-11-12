Путин получает информацию, но не вмешивается в расследование дела по истории с Голуновым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов. При этом глава государства не может вмешиваться в следственные действия, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать тот факт, что материалы этого дела были засекречены, Песков отметил, что следствие имеет на это право в определенных случаях. "В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей", - сказал пресс-секретарь главы государства. Он подчеркнул также, что для засекречивания дела "не требуется согласование президента".

"Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры. Его информируют [об этом деле], безусловно", - сказал Песков. При этом он заметил, что не может сказать, направлялась ли Путину информация именно о засекречивании материалов дела.

В понедельник в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следствия стало известно, что данному уголовному делу был присвоен гриф "секретно".