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Прекращение дела против Ивана Голунова

Путин получает информацию, но не вмешивается в расследование дела по истории с Голуновым

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для засекречивания дела "не требуется согласование президента"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов. При этом глава государства не может вмешиваться в следственные действия, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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На просьбу прокомментировать тот факт, что материалы этого дела были засекречены, Песков отметил, что следствие имеет на это право в определенных случаях. "В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей", - сказал пресс-секретарь главы государства. Он подчеркнул также, что для засекречивания дела "не требуется согласование президента".

"Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры. Его информируют [об этом деле], безусловно", - сказал Песков. При этом он заметил, что не может сказать, направлялась ли Путину информация именно о засекречивании материалов дела.

В понедельник в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следствия стало известно, что данному уголовному делу был присвоен гриф "секретно".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПрекращение дела против Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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