Генпрокуратура сообщила, что лишь 11% сточных вод в РФ очищают до необходимых нормативов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Лишь 11% сточных вод в России перед сбросом в водные источники очищают до необходимых стандартов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Генпрокуратура России недавно анализировала соблюдение органами исполнительной власти и местного самоуправления законодательства о водоснабжении и водоотведении. Результаты неутешительные", - сказал Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

"Как правило, в субъектах РФ не принимается достаточных мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Органы местного самоуправления не исполняют должным образом своих полномочий, а порядок использования объектов водоснабжения и водоотведения нарушают как эксплуатирующие организации, так и сами собственники", - отметил он.

По его словам, часто нарушается бюджетное законодательство при выполнении госпрограмм, не ведется мониторинг состояния систем водоснабжения и водоотведения, их износа. Повсеместно распространены случаи неисполнения органами местного самоуправления полномочий по разработке схем водоснабжения или нарушения требований таких схем.

"В ходе проверки прокурорами установлено, что ежегодно в водные объекты Российской Федерации сбрасывается 52 куб. километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов", - подчеркнул представитель надзорного ведомства. Прокурорами выявлено 185 тыс. нарушений законов, для их устранения внесено 7,5 тыс. представлений и принесена 1 тыс. протестов, в суды предъявлено 1,4 тыс. заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тыс. лиц. По материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело.