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Президиум СПЧ обсудит вопрос об ужесточении наказания за угрозы в адрес судей

Заседание состоится 14 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотрит в четверг вопрос об ужесточении наказания для лиц, угрожающих расправой судьям. Об этом рассказала во вторник ТАСС член президиума СПЧ Мария Большакова, комментируя сообщения о возбуждении СК РФ уголовных дел в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в угрозах убийством судье Мосгорсуда.

"Конечно, эти вопросы там [на президиуме] будут обсуждаться. Я буду говорить об этом. Я лично считаю, что за все эти случаи экстремизма, жестокости, призывы к нападению на судей, сотрудников силовых ведомств надо ужесточать наказание. Коллеги уже занимаются этим вопросом", - сказала Большакова.

Она отметила, что подобные призывы являются следствием "правового нигилизма". "Такие люди не пытаются решать вопрос по-другому: подавать апелляции, кассации, доходить до Верховного суда. Они просто вымещает всю свою ненависть таким образом. Это недопустимо", - отметила Большакова.

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации в интернете призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Как ранее сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по подозрению в призывах к экстремизму задержан ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Также задержан Сергей Половец, 1978 года рождения, подозреваемый в угрозе убийством. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об их аресте.

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