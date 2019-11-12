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Матвиенко поддержала идею о разработке программы для учителей по борьбе с травлей детей

Компания Mail.Ru Group заявила о готовности предоставить технологические инструменты

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о разработке специальной программы по борьбе с травлей детей в школах в рамках курсов повышения квалификации учителей, прозвучавшее на встрече с женщинами - лидерами корпоративной благотворительности во вторник.

"Травля в интернете не имеет ни краев, ни берегов. Это [происходит] анонимно, это наносит такую психологическую травму людям. А если травля в школе, то ребенок потом с этой психологической травмой всю жизнь живет. Действительно, нужно думать по программам в школе. А если сделаете программу в интернете и предложите такие возможные форматы, это было бы большим вкладом в моральное и нравственное оздоровление общества", - сказала Матвиенко.

Таким образом она отреагировала на выступление руководителя социальных проектов Mail.Ru Group, руководителя проекта "Сервис добро" Александры Бабкиной, которая сообщила об инициативе компании проводить ежегодный день борьбы с кибербуллингом. "Мы провели исследование, согласно которому 50% процентов населения нашей страны сталкиваются с травлей в интернете. Необходимо стимулировать общественное обсуждение этой проблемы. Есть конкретное предложение. Можете ли вы содействовать тому, чтобы в программах повышения квалификации учителей в школах появилась отработка сценариев работы с травлей в школах", - обратилась Бабкина к Матвиенко.

Она добавила, что компания готова предоставить технологические инструменты, а также аккумулировать опыт профессиональных некоммерческих организаций, которые знают, как эти программы сформировать.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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