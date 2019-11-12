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ГД поддержала введение маркировки и загранпаспортов для ценных музыкальных инструментов

Как пояснял ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект призван упростить процедуру ввоза и вывоза ценных инструментов в первую очередь гастролирующими профессиональными музыкантами

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о маркировке ценных музыкальных инструментов для их временного вывоза из РФ и получении на них специальных паспортов. Документ инициирован правительством РФ.

"Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками", - говорится в пояснительной записке. Это касается музыкальных инструментов, признанных культурными ценностями. Одновременно необходимо будет оформить на них паспорт с уникальным номером в Минкультуры РФ, где будет указана идентификационная информация о музыкальном инструменте, о его собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография указанного музыкального инструмента или смычка. Такой паспорт на инструмент будет действовать 10 лет.

"О проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок... вносятся в единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках", - указано в сопроводительных документах.

Как пояснял ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект призван упростить процедуру ввоза и вывоза ценных инструментов в первую очередь гастролирующими профессиональными музыкантами.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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