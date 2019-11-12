В ГД внесли законопроект о шестимесячном переходном периоде для ввода маркировки лекарств

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий переходный период для ввода в РФ системы обязательной маркировки лекарственных средств до 1 июля 2020 года. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"В целях гарантированной устойчивости лекарственного обеспечения населения, недопущения срыва поставок лекарственных препаратов для медицинского применения законопроектом предлагается установить поэтапное внедрение системы маркировки лекарственных препаратов, определив период ее внедрения до 1 июля 2020 года, а также наделить правительство РФ правом устанавливать порядок внедрения системы маркировки, включая сроки ее внедрения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы приводят статистику, согласно которой только 52% производственных линий оснащены необходимым оборудованием для маркировки. "Текущая ситуация и статус готовности системы маркировки лекарственных препаратов с использованием криптокодирования с учетом количества участников, зарегистрированных в системе (около 15%), а также количества лекарственных препаратов, по которым внесены данные в систему (около 8%)... вызывает серьезную обеспокоенность и свидетельствует о высоких рисках для полноценного промышленного внедрения одновременно всех этапов функционирования системы мониторинга для всех обращающихся на рынке лекарственных препаратов с 1 января 2020 года", - утверждают разработчики проекта.

По их мнению, организации оптовой торговли, аптечные и медицинские организации также пока не готовы к внедрению системы обязательной маркировки. "Вызывает беспокойство тот факт, что еще не проводилось полномасштабное тестирование всей системы мониторинга движения лекарственных препаратов с учетом новых требований и участием всех субъектов товаропроводящей цепи (производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей, медицинских организаций) с использованием криптокода", - отмечается в сопроводительных документах.

Авторами законопроекта выступили первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия"), председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), первый замглавы комитета по информполитике Сергей Боярский, а также депутаты Елена Панина, Александр Петров и Айрат Фаррахов (все - "Единая Россия")

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. С 1 октября 2019 года в России началась обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий". Обязательная маркировка всех лекарственных средств в России начнется с 1 января 2020 года.