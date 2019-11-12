В Минкомсвязи рассказали об интересе Китая к российскому детскому кино

ШАНХАЙ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай заинтересован в возможности получения детских фильмов из России. Об этом сообщил во вторник в Шанхае в беседе с ТАСС заместитель министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Детский контент - это то, к чему в Китае сегодня мы видим очень большой интерес. Причем это касается как фильмов, так и книг, так и мультимедиа, так и детского кино. Мы, например, именно в этом году увидели, что китайские партнеры очень интересуются возможностью получения детских фильмов из России. При том что на сегодняшний день, к сожалению, в стране производство детского кино практически остановлено", - сказал он, добавив, что интерес в Китае также проявляется к сотрудничеству в области технологий, образования и повышения квалификации.

В Китае, по его словам, видят необходимость в хорошем и качественном детском кино. "И здесь у нас есть некоторые вещи, которые необходимо нам решить внутри своей страны", - отметил Волин, указав на необходимость создания хорошей производственной базы. "Сейчас мы видим, что предпринимаются усилия и шаги в направлении создания этой базы, но есть еще две вещи, которые необходимо будет сделать, чтобы в России появилось детское кино, которое потом можно будет экспортировать", - сказал заместитель министра.

Речь, по его слова, идет о том, что необходимо создать условия для того, чтобы производство детского контента было коммерчески привлекательным, и в этой сфере необходимо снимать очень многие существующие ограничения на рекламу. "Вторая вещь, которая сегодня существует: у нас, к сожалению, в последние десять лет детское кино было загнано в особую резервацию путем неоправданных ограничений в связи с достаточно широким трактованием закона о продукции, представляющей угрозу для здоровья и психики детей. Мы видим, к сожалению, вполне себе ханжеские подходы, результатом которых становится не улучшение детского контента, а непоявление детского контента потому, что в какой-то момент очень многие наши и режиссеры, и писатели, и продюсеры просто говорят, что они не хотят этим заниматься", - сказал он.

В этой связи заместитель министра указал на необходимость "серьезного изменения регуляторики в направлении создания детского контента". "Потому что в противном случае мы не получим своего национального контента, к нам просто будет приходить чужой, и второе: мы лишим себя очень мощного канала экспорта, который сегодня крайне востребован", - резюмировал Волин.