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Reuters: в Париже активисты сорвали показ фильма Полански из-за обвинений в изнасиловании

Премьера ленты "Офицер и шпион" в нескольких других кинотеатрах, тем не менее, состоялась

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Группа из 40 активистов сорвала показ нового фильма режиссера Романа Полански в одном из кинотеатров Парижа из-за выдвинутых против него со стороны актрисы и фотографа Валентин Монье обвинений в изнасиловании. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, речь идет о кинотеатре на улице Шампольон (центр города), в котором вечером должна была состояться премьера фильма "Офицер и шпион" о самом громком судебном процессе в истории Франции - деле Дрейфуса. При этом, как отмечает агентство, в других кинотеатрах показы состоялись.

8 ноября Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в изнасиловании, которое, по ее утверждению, было совершено в 1975 году, когда Монье было 18 лет. Она заявила, что это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где находился и режиссер. Полански эти обвинения отвергает.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики. Полански - обладатель нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда "За вклад в мировой кинематограф", присужденная еще в 2009 году.

Теги
СШАФранцияШвейцарияПольшаПолански, Роман
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