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WSJ: власти США начали расследование в отношении Google

По данным газеты, проверяется информация о передаче в пользование компании медицинских сведений

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Управление по гражданским правам при Министерстве здравоохранения и социальных служб США открыло расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя службы Роджера Северино.

По его словам, в рамках расследования будет собрана информация о передаче в пользование Google медицинских сведений о нескольких миллионах американских пациентов. Северино подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы установить, соответствовали такие действия корпорации и ее партнера американскому законодательству.

В понедельник это же издание сообщило о том, что Google и Ascension, которая владеет более чем 2,6 тыс. больницами и другими медучреждениями, запустили в прошлом году проект, получивший название Project Nightingale. В рамках этой инициативы Google были предоставлены результаты анализов, диагнозы, сведения о госпитализации, истории болезней, имена и даты рождения нескольких десятков миллионов пациентов в США, при этом ни они, ни медперсонал не были об этом уведомлены. По информации издания, такой массив данных необходим Google для разработки нового программного обеспечения, которое предлагало бы пользователям вносить корректировки в лечебный процесс. Компании, участвующие в проекте, подчеркнули, что не нарушали каких-либо законов, а данные пациентов тщательно охраняются.

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