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Штат компаний может сократиться до 150-300 человек из-за тренда на гибкие модели занятости

Партнер консалтинговой компании PwC в России Михаил Магрилов считает, что рутинный функционал передадут в объединенные центры обслуживания, а профессиональную, но не стратегическую для компаний деятельность - профессиональным аутсорсинг-игрокам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тренд на гибкие модели занятости приведет к сокращению штата крупных компаний с нескольких тысяч человек до пары сотен. Такое мнение выразил в авторской колонке на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, руководитель практики бизнес-консультирования, партнер консалтинговой компании PwC в России Михаил Магрилов.

"Смена ценностей у новых поколений, рост производительности труда и давления на маржинальность и гибкость одновременно и неизбежно толкают мир к гибким моделям занятости. И Россия здесь совсем не исключение", - отмечает Магрилов.

Он уточнил, что гибкая модель занятости включает в себя объединенные центры обслуживания (специальные структуры, создаваемые компаниями для передачи рутинных функций), фриланс, экспертные платформы, аутсорсинг.

"В конечном итоге в корпоративных центрах крупных компаний вместо 3-4 тыс. человек остаются 150-300 штатных сотрудников, которые будут выполнять лишь стратегические функции, а менеджмент сфокусируется на том, что создает конкурентные преимущества компании на рынке", - считает эксперт.

Рутинный же функционал, по его словам, будет окончательно выведен в объединенные центры обслуживания и роботизирован. Узкая точечная экспертиза будет привлечена через экспертные платформы, нестратегическая, проектная или нерегулярная (неравномерная) работа достанется фрилансерам, а любая другая постоянная, профессиональная, но не стратегическая для компаний деятельность - профессиональным аутсорсинг-игрокам.

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