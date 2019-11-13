В Ингушетии обнаружили древний башенный комплекс и раннемусульманское кладбище

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Древний башенный комплекс и раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями обнаружили в горном Джейрахском районе Ингушетии, сообщила во вторник пресс-служба Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

"Архитектурный комплекс Бийре, раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями и памятник-силинг выявлены в селении Бийре Джейрахского района сотрудниками музея-заповедника. Две сигнально-сторожевые боевые башни комплекса расположены на очень крутом обрывистом скалистом гребне Кавказского хребта, у слияния трех рек, на древней караванной дороге, идущей из Ассинской котловины в восточную часть Грузии - Кахетию", - говорится в сообщении.

Сторожевые башни имели зрительную связь с боевыми вышками ближайших селений, что являлось необходимым условием для передачи сигнала тревоги. "Одним из самых ярких и величественных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии считается средневековый замок Вовнушки. Мы не случайно привели эту аналогию. Выявленный башенный комплекс Бийре также расположен на высоких гребнях сланцевых скал, намного труднодоступнее легендарного комплекса, правда, сохранностью обладает меньшей, что косвенно указывает на его почтенный возраст", - уточнили в пресс-службе.

Занимающий 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. На его территории сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.