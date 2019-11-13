В Бийске сняли режим ЧС, объявленный из-за мусора

ТАСС, 13 ноября. Власти города Бийска в Алтайском крае сняли режим ЧС, введенный 11 ноября из-за скопления мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории наукограда, в котором проживают около 200 тыс. человек. Об этом сообщается в среду на сайте мэрии.

"В Бийске сегодня, в 15:45 (11:45 мск), снят режим ЧС в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регионального оператора - компании "Спецобслуживание-Центральное". Компания имеет долги перед полигоном. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Российскому экологическому оператору и Росприроднадзору проверить полигон.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов, которое в среду прошло в Алтайском крае, поручил Минприроды РФ и представителям правительства подготовить предложения по решению проблем с вывозом мусора в Бийске.