Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бийске сняли режим ЧС, объявленный из-за мусора

Его ввели 11 ноября после ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе

ТАСС, 13 ноября. Власти города Бийска в Алтайском крае сняли режим ЧС, введенный 11 ноября из-за скопления мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории наукограда, в котором проживают около 200 тыс. человек. Об этом сообщается в среду на сайте мэрии.

"В Бийске сегодня, в 15:45 (11:45 мск), снят режим ЧС в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регионального оператора - компании "Спецобслуживание-Центральное". Компания имеет долги перед полигоном. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Российскому экологическому оператору и Росприроднадзору проверить полигон.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов, которое в среду прошло в Алтайском крае, поручил Минприроды РФ и представителям правительства подготовить предложения по решению проблем с вывозом мусора в Бийске.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Суд признал незаконным договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве
Адвокат одного из ответчиков сообщил, что по данным экспертизы, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на момент заключения сделки не контролировала свои действия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС