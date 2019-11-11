Администрация Бийска ввела режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора

БАРНАУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории наукограда Бийска Алтайского края, в котором проживают около 200 тыс. человек, из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регоператора - компании "Спецобслуживание-Центральное", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии Бийска.

"Ввели режим ЧС, потому что с начала ноября ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе ввиду того, что накапливаются твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках. Регоператор "Спецобслуживание-Центральное" это объясняет тем, что ему ограничили въезд на полигон ТБО", - сообщили пресс-службе.

По словам собеседника агентства, ограничение въезда регоператора - компании "Спецобслуживание-Центральное" - связано с тем, что компания имеет долги перед полигоном.

"Мы сейчас за счет бюджета города будем разгребать эти завалы, а потом выставлять счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора на территории города", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что сборы населения за вывоз мусора в городе составляют около 90%. Режим ЧС действует с 00:00 местного времени 11 ноября (20:00 мск 10 ноября).