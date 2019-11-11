Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Администрация Бийска ввела режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора

Регоператор объяснил ситуацию тем, что компании ограничили въезд на полигон ТБО

БАРНАУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории наукограда Бийска Алтайского края, в котором проживают около 200 тыс. человек, из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регоператора - компании "Спецобслуживание-Центральное", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии Бийска.

"Ввели режим ЧС, потому что с начала ноября ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе ввиду того, что накапливаются твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках. Регоператор "Спецобслуживание-Центральное" это объясняет тем, что ему ограничили въезд на полигон ТБО", - сообщили пресс-службе.

По словам собеседника агентства, ограничение въезда регоператора - компании "Спецобслуживание-Центральное" - связано с тем, что компания имеет долги перед полигоном.

"Мы сейчас за счет бюджета города будем разгребать эти завалы, а потом выставлять счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора на территории города", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что сборы населения за вывоз мусора в городе составляют около 90%. Режим ЧС действует с 00:00 местного времени 11 ноября (20:00 мск 10 ноября).

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
В Приангарье осудили членов преступной группы за махинации с маткапиталом на 36 млн рублей
Двое из восьми человек получили реальные сроки заключения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС