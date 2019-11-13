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Победитель и призеры конкурса на проект арт-парка Петербурга получат премии до $50 тыс.

В конкурсе смогут принять участие компании, которые имеют опыт реализованных проектов в сфере городского благоустройства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Победитель конкурса на проект арт-парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга получит премию в $50 тыс., за второе место полагается премия в $30 тыс., за третье - $20 тыс. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-организатора конкурса КБ "Стелка" Денис Леонтьев на пресс-конференции в Санкт-Петербургском информационном центре.

"Финалистам положена премия: первое место - $50 тыс., второе место - $30 тыс., третье место соответственно $20 тыс.", - сказал он.

Леонтьев добавил, что конкурс начнется 15 ноября - на него смогут подать заявки компании, которые имеют опыт реализованных проектов в сфере городского благоустройства. Данный этап продлится до 15 января 2020 года.

Затем жюри конкурса, в состав которого войдут международные эксперты, отберет из подавших заявки восемь финалистов, их объявят в начале февраля. "Шесть из них будут выбраны на основе их предыдущего опыта и два участника, у нас квота для молодых архитекторов, мы хотим этим проектом поддержать молодых питерских и российских архитекторов, чтобы они приняли участие в этом проекте", - отметил он.

Эти восемь команд получат от организаторов конкурса по $60 тыс. на разработку проекта арт-парка. Победителей конкурса, которые смогут получить премию, по словам Леонтьева, объявят на Петербургском международном экономическом форуме 2020 года. Проект, который займет первое место, будет реализован при создании парка.

О парке

Идея о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле. Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

В сентябре в Петербурге подвели итоги общественного обсуждения названия парка - победителем, по результатам интернет-голосования, стало название "Тучков буян".

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