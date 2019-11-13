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Песков: введение памятной даты в честь Стояния на Угре не стоит на повестке дня

Предложение ввести новую памятную дату излагалось губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, отметил пресс-секретарь главы государства

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял к сведению предложение ввести в РФ новую памятную дату в честь завершения стояния на реке Угре (1480 год), но никакого решения на этот счет не принято.

"Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области [Анатолием Артамоновым], действительно оно было принято к сведению", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул: "Каких-либо решений не принималось, и на повестке дня сейчас [этот вопрос] не стоит".

В октябре-ноябре 1480 года военными действиями, получившими название "Стояние на Угре", был положен конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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