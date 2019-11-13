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МВД проверяет сообщения о вандализме депутата на территории армянской церкви в Армавире

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что неизвестный проник на территорию церкви и закрасил краской памятную доску

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Полиция на Кубани проводит проверку после инцидента на территории храма Армянской апостольской церкви в Армавире, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Посольство Армении в России сообщило, что к акту вандализма может быть причастен депутат армавирской городской думы.

"По данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован", - сказали ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Собеседник агентства уточнил, что акт вандализма произошел еще 11 ноября, но проверку начали только в среду, так как о происшествии стало известно из СМИ.

В нескольких местных СМИ появились сообщения о том, что неизвестный проник на территорию Армянской апостольской церкви в Армавире и закрасил краской памятную доску. На официальной странице в Facebook посольство Армении в России в среду выразило возмущение в связи с событиями в Армавире. "Действия депутата городской думы Армавира (Краснодарский край) А. Виноградова расцениваются нами как акт вандализма на территории храма Армянской апостольской церкви (ААЦ) и проявление самоуправства, что противоречит установленному законному порядку", - говорится в сообщении посольства.

По данным сайта армавирской городской думы, депутат Алексей Виноградов является членом КПРФ. В региональном отделения КПРФ подтвердили ТАСС в среду, что Виноградов - действующий член партии и действующий депутат горсовета, об инциденте в региональном штабе партии пока не проинформированы.

Теги
РоссияКраснодарский край
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