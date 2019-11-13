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Кобылкин призвал следить за расходом воды в Крыму до завершения ремонта водохранилища

Планируется, что Межгорное водохранилище покроет дефицит полуострова в воде

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Жителям Крыма следует экономно расходовать воду до завершения реконструкции Межгорного водохранилища, которое покроет дефицит полуострова в воде. Об этом сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин после совещания по вопросам реализации нацпроекта "Экология".

"Мы имеем дорожную карту, в том числе по реконструкции [Межгорного] водохранилища в Крыму. Около 20 млрд президент на это выделил денежных средств. Это будет сделано. В любом случае до этого периода нам нужно прожить и следить за тем, как мы расходуем воду. Поэтому большая просьба, пользуясь случаем, всем крымчанам сказать и попросить следить за расходом воды", - сказал Кобылкин.

Потребление воды в Крыму сейчас растет, отметил министр. "По анализу, по которому мы смотрим, расход воды увеличивается при приблизительно таком же населении и не особом [росте] производств, связанных с расходом воды. Это говорит о том, что нужно более рачительно относиться к расходу воды самим крымчанам", - добавил Кобылкин.

В апреле президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе. Решение проблемы важно и для развития экономики, и для повседневной жизни на полуострове.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

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