Итальянские метеорологи объяснили феномен "высокой воды" в Венеции

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Нынешние рекордные показатели повышения уровня моря, вызвавшего феномен "высокой воды" в Венеции, вписываются о общую метеорологическую картину. Как пояснил в интервью газете La Repubblica старший метеоролог ВВС Италии, полковник Гуидо Гуиди, все дело в формировании широкого фронта холодного циклона, который спускается к Италии от Исландии.

"Все просто: когда спускается холодное течение с севера, оно несет волну холодного циклона и дожди. Когда теплое течение поднимается с юга, в Средиземноморье устанавливается антициклон жаркого воздуха. Сейчас от Исландии спустился обширный фронт холодного течения, которое в районе Италии попало в море не менее чем на 10 градусов теплее, это и вызвало заряд ливневых дождей, которые продолжатся еще на протяжении двух недель", - пояснил специалист. В горах на высоте более тысячи метров выпадает обильный снег, как происходит сейчас в Доломитовых Альпах.

К нынешнему рекордному за полвека поднятию уровня "высокой воды", по мнению Гуиди, прибавился и еще один природный фактор, который обострил ситуацию с наводнением в Венеции. "Вся Италия охвачена ветрами: холодный северо-западный ветер мистраль дует на Сардинии, бора на северо-востоке Апеннин и теплый сирокко на юге, который идет с Адриатики, препятствуя сходу воды по течению По в море. И это тоже привело к "разбуханию" лагуны в Венеции", - разъяснил метеоролог.

"Высокая вода" - типичный для Венеции феномен, которая располагается на небольших островках и насыпях в лагуне на Адриатике как на "подушке". При сезонных приливах, которые зависят от лунного цикла и обостряются климатическими явлениями, такими как осадки и ветер, Венеция погружается в воду. Повышение уровня моря до 130 см считается некритическим, однако повышение этого уровня выше 130 см создает серьезные проблемы для города, входящего в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.