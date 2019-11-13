В Татарстане открылся региональный чемпионат WorldSkills Russia

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Региональный чемпионат движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2019-2020 годов открылся в Татарстане, он пройдет на 43 площадках в 11 городах и селах республики. Об этом в среду сообщается на сайте Министерства образования и науки Татарстана.

"В среду, 13 ноября, в Татарстане стартует региональный чемпионат движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2019-2020 годов. В этом году он пройдет в три этапа - 13-15 ноября, 20-22 ноября и 4-6 декабря <…> В этом году чемпионат пройдет на 43 площадках в 11 городах и селах республики - в Бугульме, Буинске, Елабуге, Зеленодольске, Казани, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Сарманово, Тетюшах, Иннополисе", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут по 162 профессиям, в предыдущем году их было 136. В число новых компетенций вошли интернет вещей, разработка виртуальной дополненной реальности, управление жизненным циклом и другие. Их количество выросло также за счет юниорского направления, на региональном чемпионате школьники в возрасте от 14 до 16 лет будут состязаться по 66 компетенциям, по ряду профессий возрастная категория начинается с 12 лет.

Среди новых компетенций в юниорском направлении - геодезия, реверсивный инжиниринг, кузовной ремонт, окраска автомобиля и другие. Предварительное число конкурсантов 1170, отбор начался в сентябре-октябре 2019 года. По завершению состязаний будет сформирована сборная Татарстана, которая представит регион на национальном чемпионате.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.