Россотрудничество организует к 75-летию Победы показ фильмов о войне в разных странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Россотрудничество организует в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне показ военных фильмов, снятых в разные годы в России и странах СНГ. Об этом сообщила в среду ТАСС после заседания экспертно-консультационного совета в сфере культурного сотрудничества в Санкт-Петербурге глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Мы сейчас делаем набор самых известных отечественных фильмов - о войне были сняты совершенно замечательные фундаментальные фильмы. И мы сейчас работаем с Госфильмофондом, чтобы взять фильмы о войне, которые были сняты в Союзных республиках об их героях. Мы их оцифруем, субтитрируем на шести-семи языках и отправим в наши представительства и посольства, чтобы их могли показать местной аудитории. Мы будем отправлять фильмы по всему миру - не только, где есть наши представительства", - сказала Митрофанова.

По ее словам, планируется также сделать подборку документальных фильмов. В нее войдет, в том числе, лента о битве за Москву в Великой Отечественной войне, получившая премию "Оскар" в 1943 году. Набор будет готов к показу в марте, фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах разных стран.

Как отметила Митрофанова, мероприятия Россотрудничества к 75-летию Победы запланированы в двух контекстах в зависимости от места их проведения. "То, что мы будем проводить в странах СНГ, будет связано не только с нашей общей историей и Победой, но и вкладом каждой республики в эту Победу", - уточнила глава Россотрудничества.

Мероприятия в Европе, по ее словам, "будут направлены на то, чтобы противодействовать искажению истории, которое сейчас происходит повсеместно". Планируются форумы, круглые столы историков, показ документальных и художественных фильмов.