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В Петербурге представили новый логотип города, символизирующий разводные мосты

Слоган нового бренда Санкт-Петербурга - "Создавать великое"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Коммуникационное агентство SPN Communications представило новый туристический логотип Санкт-Петербурга. Бренд, исполненный в бирюзовом цвете, символизирует солнце города с холодным климатом, а элементы шрифта в названии вызывают ассоциации с разводными мостами, сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании Андрей Баранников.

В октябре 2018 года агентство победило в конкурсе городского комитета по развитию туризма на разработку концепции бренда Санкт-Петербурга, а также его коммуникационной стратегии, стоимость контракта составила 8,2 млн рублей.

"Основу изображения нового логотипа Санкт-Петербурга составил круг в нескольких цветовых решениях с названием города на русском и английском языках, версия туристического логотипа исполнена в бирюзовом цвете, так как город расположен в северных широтах", - сказал Баранников.

Слоган нового бренда Санкт-Петербурга - "Создавать великое". "Это девиз личностей, которые воплощают собой Петербург и вдохновляют весь мир", - пояснил представитель агентства.

Другое коммуникационное агентство Санкт-Петербурга, Brave Communications, представило в среду альтернативный мета-бренд города, в его основе - изображение корабля, напоминающее кораблик на шпиле Адмиралтейства.

С октября 2014 года по май 2018 года комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга использовал серию логотипов города, разработанных Студией Артемия Лебедева. Однако 29 мая минувшего года власти Петербурга вернули исключительные права на основной логотип города и серию логотипов на его основе обратно студии. Ранее УФАС по Санкт-Петербургу признало заключенный контракт незаконным. Договор ценой в 1 рубль был заключен со "Студией Арт. Лебедева" как с единственным поставщиком, поскольку других заявок не поступило.

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РоссияСанкт-Петербург
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