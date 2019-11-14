Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

МЧС России доставило в Донецк свыше 42 тыс. детских продуктовых наборов

Ранее гуманитарный конвой МЧС России доставил более 25 тыс. детских продуктовых наборов в Луганск

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 91-й по счету, в четверг прибыл в Донецкую народную республики (ДНР). Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"Прибыл девяносто первый гуманитарный конвой из Российской Федерации с продуктовыми наборами для детей до трех лет", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в состав гуманитарного груза вошли 42 тыс. 240 детских продуктовых наборов.

Предыдущий конвой МЧС РФ приезжал в ДНР 7 ноября. Тогда российские спасатели привезли свыше 40 тыс. детских продуктовых наборов.

Ранее сегодня гуманитарный конвой МЧС РФ доставил более 25 тыс. детских продуктовых наборов в Луганск.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик более 80 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла и горячей воды остались 50 домов
Из-за прорыва на магистральном трубопроводе без отопления и горячего водоснабжения также остались вуз, два детских сада и медицинский центр в центре в центре города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС