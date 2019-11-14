МЧС России доставило в Донецк свыше 42 тыс. детских продуктовых наборов

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 91-й по счету, в четверг прибыл в Донецкую народную республики (ДНР). Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"Прибыл девяносто первый гуманитарный конвой из Российской Федерации с продуктовыми наборами для детей до трех лет", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в состав гуманитарного груза вошли 42 тыс. 240 детских продуктовых наборов.

Предыдущий конвой МЧС РФ приезжал в ДНР 7 ноября. Тогда российские спасатели привезли свыше 40 тыс. детских продуктовых наборов.

Ранее сегодня гуманитарный конвой МЧС РФ доставил более 25 тыс. детских продуктовых наборов в Луганск.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик более 80 тыс. тонн гуманитарной помощи.