Швыдкой сообщил, когда будет принято решение об участии РФ в восстановлении Нотр-Дама

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Решение о возможном участии России в восстановлении Нотр-Дама будет принято в январе, до Нового года РФ рассчитывает получить соответствующий официальный запрос от Франции. Об этом сообщил журналистам в четверг на Санкт-Петербургском международном культурном форуме специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В январе окончательно мы примем решение, потому что мы ждём официального запроса и официального приглашения от французов. Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до Нового года, а в середине января мы встречаемся со специальным послом Франции, который занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы над этим проектом", - сказал Швыдкой.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Россия наряду с другими странами предлагала свою помощь в восстановлении собора. Как сообщал в октябре министр культуры Франции Франк Риестер, объем средств, уже перечисленных на его восстановление, составляет более €100 млн.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.