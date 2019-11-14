Убийство трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Боляна может быть связано с бизнесом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи не исключают, что убийство трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве может быть связано с бизнесом. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Рассматриваются различные версии убийства, в том числе связанная с предпринимательской деятельностью", - сказала она.

Болян был застрелен накануне на юго-западе Москвы. Вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный выстрелил в него несколько раз, в том числе в голову. По данному факту следственными органами ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

По данным из открытых источников, 40-летний Ашот Болян - трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга и 17-кратный чемпион различных международных турниров. Возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций. Кроме того, он был гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", связанной со сферой спорта.