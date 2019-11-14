Главе Управления мусульман Кавказа вручен азербайджанский орден "Гейдар Алиев"

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в четверг председателю Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюру Пашазаде высшую награду страны - орден "Гейдар Алиев". Орден был вручен на проходящем в Баку втором саммите религиозных лидеров мира, приуроченном к 70-летию главы УМК и 40-летию его деятельности в качестве шейх-уль-ислама.

Этой высокой государственной награды Пашазаде был удостоен "за особые заслуги в области формирования государственно-религиозных отношений, утверждения национального согласия и духовно-нравственных ценностей".

Выступая на саммите, Алиев отметил вклад Пашазаде в регулирование отношений между государством и религией в Азербайджане, обеспечение межрелигиозного и межконфессионального согласия в стране.

Орден "Гейдар Алиев" является высшей государственной наградой Азербайджана. Он был учрежден в 2005 году. Граждане Азербайджана награждаются им за выдающиеся заслуги в развитии страны, мужество и отвагу в деле защиты родины. Президенту Азербайджана орден вручается по статусу.

Иностранцы получают его за выдающиеся заслуги перед Азербайджаном. Ранее этой награды были удостоены президенты Франции Жак Ширак, Польши Лех Качиньский, Таджикистана Эмомали Рахмон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Белоруссии Александр Лукашенко, Италии Серджо Маттарелла, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, выдающийся музыкант Мстислав Ростропович.